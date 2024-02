Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost batut si pradat de patru paznici din Gara de Nord din Timisoara. Agresori i-au luat din buzunare 50 de lei si alte bunuri pe care le avea asupra sa. Acestia au fost imediat identificati de politisti, iar trei dintre ei au fost arestati preventiv, scrie News.ro. Incidentul a avut loc…

- Un barbat a apelat la politistii de la Sectia Regionala de Transporturi, dupa ce a fost lovit si pradat de patru paznici din Gara de Nord din Timisoara. Agresori i-au luat victimei din buzunare suma de 50 de lei, dar si alte bunuri pe care le avea asupra sa. Acestia au fost imediat identificati de politisti,…

- Trei barbați, angajați ai unei firme de paza, au fost arestați preventiv dupa ce ar fi lovit și talharit un barbat in Gara Timișoara. Un al patrulea barbat este cercetat pentru purtare abuziva. Potrivit IPJ Timiș, in 3 februarie, polițiștii Biroului Județean de Transporturi Timiș au fost sesizați de…

- Ieri, 5 februarie, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au depistat doi barbați care ar fi deposedat prin violența un barbat, de suma de 650 lei și un telefon mobil. In fapt, la data 30 ianuarie a.c., ora 19.32, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire…

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv, sambata, pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravița, pentru ca și-a agresat fizic fiica in varsta de doi ani, in locuința acestora. Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Oravița au fost sesizați joi seara, de o femeie care a reclamat…

- Doi parinti au fost arestati preventiv pentru 30 de zile prin decizia magistratilor de la Judecatoria Carei dupa ce si-au agresat copilul in varsta de doi ani. Anchetatorii au stabilit ca acesta era batut cu pumnii, cu cablul de la prelungitor, era legat cu banda adeviza la gura si pus sa stea in geamantan,…

- Parintii unui copil in varsta de doi ani, din judetul Satu Mare, au fost retinuti duminica dupa ce, conform anchetatorilor, l-ar fi agresat pe micut in timp ce... The post Parintii unui copil in varsta de doi ani din Satu Mare, arestați preventiv dupa ce și-au batut copilul appeared first on Special…

- Politistii din Ilfov au reusit sa identifice doua persoane care au jefuit, in 7 noiembrie, un barbat sub amenintarea unui pistol de paintball, cei doi suspecti fiind arestati pentru 30 de zile. Unul dintre ei, intre timp a fost arestat si in alt dosar. Victima a ramas fara bani, acte si masina, incidentul…