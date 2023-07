Sambata, 8 iunie 2023, polițiștii din Ocna Mureș au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 64 de ani, din Ocna Mureș, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și amenințare. In dupa amiaza zilei de 8 iulie 2023, in timp ce se afla la […] The post Barbat de 64 de ani din Ocna Mureș arestat preventiv, dupa ce a amenințat și agresat fizic doi cetațerni first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures .