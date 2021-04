Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani din Alba care a condus o mașina fara a avea permis, dar și proprietarul autoturismului s-au ales cu dosar penal. Polițiștii l-au oprit pe minor in trafic, in comuna Berghin. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp ce…

- Tanar de 26 de ani, prins de catre polițiști in timp ce conducea fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Polițiștii din Galda de Jos au depistat in trafic un tanar de 26 de ani, din Bistrița-Nasaud, in timp ce conducea un autovehicul, avand dreptul de a conduce suspendat. La data de 10 martie…

- La data de 3 martie 2021, in jurul orei 18.20, polițiștii rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din comuna Saliștea, in timp ce conducea un tractor, in zona municip, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul auto, cercetarile…

- Tanar de 20 de ani, depistat de catre polițiști in timp ce conducea fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 20 de ani din Mogoș, a fost depistat in trafic, de catre polițiști, in timp ce conducea fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Barbat de 66 de ani, prins de catre polițiștii din Unirea, in timp ce conducea fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un barbat de 66 de ani a fost depistat in trafic, de catre polițiștii din Unirea, in timp ce conducea fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de…

- Tanar de 26 de ani, depistat in trafic de catre polițiștii din Sebeș, in timp ce conducea fara sa dețina permis. S-a ales cu dosar penal Un tanar de 26 de ani, din Sebeș, a fost depistat in trafic, de catre Polițiștii din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere pentru…

- La data de 9 februarie 2021, in jurul orei 10.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un barbat de 48 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Un tanar de 27 de ani din Ciugud a fost depistat de catre polițiștii din Vințu de Jos in timp ce se deplasa cu o motocicleta, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. La data de 21 ianuarie 2021, in jurul orei 18,30, polițiștii Secției 2... Articolul Tanar de 27 de…