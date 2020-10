Bărbat condamnat pentru că a agresat poliţiştii cu pietre El a comis faptele in data de 18 august 2020, la orele diminetii. Atunci, se afla in stare de ebrietate si, cu o bata, a lovit mai multe persoane din localitatea sa. Cand au intervenit politistii, individul a sarit la bataie si i-a amenintat pe amandoi. Pe unul dintre ei l-a lovit cu o piatra. Ulterior, a fost incatusat si arestat preventiv. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

