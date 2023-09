Stiri pe aceeasi tema

- Cum a fost pacalit un barbat din Alba cu 200 de euro falși: Țeparii, ramași neidentificați Cum a fost pacalit un barbat din Alba cu 200 de euro falși: Țeparii, ramași neidentificați Un barbat din Alba a fost țepuit, de doua persoane ramase neidentificate. Aceștia au abordat-o pe persoana vatamata care…

- Un barbat, posibil inecat in lacul Ciușlea, este cautat la aceasta ora de scafandri din trei județe: Vrancea, Bacau și Neamț. Potrivit surselor noastre, barbatul ar fi plecat la pescuit marți și nu a mai revenit la domiciliu. Pompierii vranceni au precizat faptul ca ieri, in jurul orei 19:00, o persoana…

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Costești au indentificat in flux un cetațean ucrainean, care era dat in urmarire de catre autoritațile cehe prin INTERPOL, dar și cercetat anterior pentru comiterea infracțiunii de trecere ilegala a frontierei Republicii Moldova.

- Un barbat in varsta de 50 de ani, care se afla la pescuit in apele Dunarii, in zona Gostinu, din judetul Giurgiu, este cautat, sambata, de scafandri dupa ce a fost dat disparut.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Giurgiu, la fata locului s-au deplasat scafandrii, un echipaj al…

- Acțiune in derulare a Serviciului Public Județean Salvamont Maramures in zona Ṣugau, comuna Vadu Izei. Salvatorii montani au fost solicitați, prin 112, pentru cautarea unui batran de 86 ani, cu probleme medicale, plecat la cules ciuperci inca de joi. „Aparținatorii au incercat sa il gaseasca ieri,…

- Un barbat de 35 de ani este acuzat ca, timp de aproape un an, a furat in mod repetat bunuri si bani din apartamentului unei prietene, inculpatul fiind cautat si de autoritatile germane pentru savarsirea a 66 de infractiuni, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, potrivit Agerpres.Conform…