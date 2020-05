Stiri pe aceeasi tema

- ASA DA!… Pe 28 aprilie, in jurul orelor 11.00, un salvator din Barlad, Iosip George, din cadrul ISU Vaslui, Detasamentul de pompieri Barlad, aflat in timpul liber, a observat o persoana cazuta pe strada, un barbat in varsta de aproximativ 50 ani, ce avea nevoie urgent de acordarea primului ajutor medical.…

- Barbatul de 53 de ani din Vaslui, care in noaptea de 21/22 aprilie a fost salvat in extremis dupa ce si-a pus streangul de gat se afla internat in stare foarte grava la spitalul din Barlad-unitate suport pentru pacienti COVID-19, desi nu este infectat cu noul coronavirus.

- La nici 24 de ore dupa ce a fost amendat pentru ca a ieșit din casa fara declarație de propria raspundere, un barbat din Vaslui s-a spanzurat. Știa ca nu avea cum sa plateasca amenda. A fost gasit de fratele sau: „Nu se mai putea liniști”.

- Ordonanața Militara a fost pusa in aplicare de oamenii legii, marți seara, in Capitala, cu pumnii și cu picioarele. Imaginile groazei au fost surprinse de un martor și la scurt timp au devenit virale.

- Un barbat din Țandarei a ieșit din casa pentru a merge pana la magazin sa cumpere cele necesare. In drumul sau a fost oprit de polițiști, care i-au cerut declarația pe proprie raspundere impusa de autoritați. Barbatul a marturisit ca nici macar nu știa ca e nevoie de un astfel de document atunci cand…

- APEL… Cinci containere achizitionate in timp record de spitalul barladean, vor fi transformate in saloane izolatoare pentru posibilii pacienti bolnavi de corovavirus din zona Barlad. Deocamdata DSP Vaslui precizeaza ca in judet nu exista persoane infectate cu COVID 19. Spitalul municipal de Urgenta…

- Functionarul public a fost dus la spital pentru ingrijiri medicale, iar agresorul s-a ales cu dosar penal. Motivul agresiunii este uluitor: tanarul s-a suparat ca secretarul primariei Murgeni, care-i este vecin, i-a reprosat ca taie lemne in apartament si face zgomot.

- IMAGINILE AGRESIUNII REGLARE DE CONTURI… Ies la iveala detalii incredibile in cazul bataii de duminica dimineata, incident in urma caruia un tanar a ajuns in coma la spital. Potrivit unor surse, agresorii si-au pregatit atacul, urmarindu-si victimele timp de mai multe ore in club. Camerele de supraveghere…