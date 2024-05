Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier din Vaslui, care facea taximetrie in timpul liber, a fost victima unei agresiuni in urma careia a fost la un pas sa-și piarda viața. Tanarul a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, in condițiile in care clienții din taxi au inceput sa il loveasca și sa traga de volan.

- Barbat de 30 ani din Cugir, cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu: Este acuzat ca și-a batut iubita de 24 de ani Barbat de 30 ani din Cugir, cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu: Este acuzat ca și-a batut iubita de 24 de ani Un barbat din Cugir s-a ales cu dosar penal și ordin…

- Gabriela Firea ii transmite candidatului PSD-PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ca are „misiunea de a-l trimite acasa pe actualul primar general”, Nicușor Dan. Același lucru trebuie sa il faca și candidatul la Primaria Sectorului 1, George Cristian Tuța.

- Un primar din Mehedinți este acuzat ca ar fi batut paznicul primariei, pentru ca nu il voteaza. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale și a depus plangere. Martorii susțin ca edilul ar fi consumat, inainte de incident, bauturi alcoolice. Intre timp, autoritatile au deschis un…

- Edilul comunei Prunisor, din judetul Mehedinti, este acuzat ca l-a batut joi seara pe paznicul primariei, un barbat de 61 de ani. Victima, care a ajuns la spital, spune ca primarul era sub influența alcoolului și l-a lovit pe motiv ca nu voteaza cu el la alegerile locale din 9 iunie, potrivit News.ro.„Am…

- Un profesor de romana din Vaslui, dornic sa isi intalneasca sufletul pereche, a postat un anunț pe Facebook. Comentariile nu au intarziat sa apara. Unii au apreciat curajul și sinceritatea dascalului, in timp ce alții l-au luat peste picior

- Patronul echipei din prima liga FCU Craiova 1948, Adrian Mititelu, este acuzat ca a batut vineri seara un avocat in plina strada, chiar in fața clubului de fotbal, scrie Gorj Online. Mititelu a recunoscut sambata incidentul, dar susține ca doar l-a imbrancit pe avocat. In schimb, omul de afaceri spune…