Prezență de spirit pentru doi polițiști din Timiș, care au salvat vieți în aceeași zi, în două situații diferite Doi polițiști timișeni au fost eroi marți, cand reacția lor rapida a dus la salvarea a doua vieți. In primul caz, petrecut in jurul orei 9:35, șeful de post al comunei Racovița se deplasa catre Lugoj cand a observat o persoana aflata pe punctul de a cadea de pe o banca in fața unui magazin […] Articolul Prezența de spirit pentru doi polițiști din Timiș, care au salvat vieți in aceeași zi, in doua situații diferite a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

