Un polițist a salvat viața unui bărbat aflat în stop cardio-respirator Șeful Postului de poliție din comuna Racovița a salvat viața unui barbat care a suferit un stop cardio-respirator. Polițistul se deplasa marți, 16 aprilie, in jurul orei 9:35, spre Lugoj, cand a observat un barbat aflat pe punctul de a cadea de pe o banca, in fața unei unitați comerciale din localitatea Ficatari. „Polițistul a oprit de indata și i-a acordat primul ajutor barbatului, in varsta de 53 de ani, executandu-i manevre de resuscitare pana la sosirea ambulanței. In prezent persoana este in viața, fiind internata la Spitalul Municipal Lugoj pentru acordarea ingrijirilor… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tehnicieni de imagistica medicala, angajați ai Spitalului Clinic Militar de Urgența "Dr. Constantin Papilian" din Cluj-Napoca, au salvat viața unui tanar, dupa ce acesta a intrat in stop cardio- respirator pe un teren de fotbal. ,,Primul ajutor salveaza vieți!In seara zilei de 11 aprilie 2024 colegii…

- Spitalul Clinic Militar de Urgența Cluj-Napoca se mandrește cu doi angajați care se aflau in timpul liber dar au acționat cu promptitudine pentru a salva viața unui tanar aflat in stop cardio-respirator. Practic tanarul traiește acum datorita intervenției celor doi. Este vorba despre tehnicieni in serviciul…

- O fetita de doi ani a fost transportata la spital, luni, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul intai al blocului in care locuieste, in Sectorul 1 al Capitalei. Copila s-ar fi urcat pe pervaz in joaca. Potrivit Politiei Capitalei, politistii de la Sectia 1 au fost sesizati, luni dimineata, despre…

- UPDATE 2 Victima transportata la UPU este in stare grava, medicii facand toate eforturile pentru salvarea sa, potrivit reprezentanților spitalului: ,,In urma accidentului rutier produs pe DN1B, intre Lipia și Merei, la U.P.U. -SMURD a fost transportata o femeie (șofer), in varsta de 49 de ani, in stop…

- Un schior in varsta de 44 de ani, din Rosiorii de Vede, care a intrat in stop cardio-respirator la partia Sorica din statiunea Azuga, a fost resuscitat la fata locului, fiind preluat apoi de un elicopter SMURD.

- Un barbat in varsta de 44 de ani care a facut stop cardio-respirator, joi, 22 februarie, pe partia Sorica din Azuga, a fost readus la viața dupa ce salvamontiștii i-au aplicat patru șocuri cu defibrilatorul, relateaza News.ro. In ajutorul turistului au intervenit, imediat, doi paramedici si un medic…

- In eveniment au fost implicate trei autoturisme, doua persoane ramanand incarcerate in urma impactului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Acestea au fost scoase de catre pompieri, una dintre ele intrand in stop cardio-respirator, astfel ca i se aplica manevre de resuscitare.Celelalte…

- Intr-o zi obișnuita de duminica, 28 ianuarie, in mijlocul Parcului „Constantin Poroineanu” din Caracal, un eveniment dramatic a avut loc, transformand o plimbare de familie intr-un act eroic. Pompierul Marian Radoaca, in timpul sau liber, a devenit erou f