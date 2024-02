Bărbat arestat după ce a prădat un cabinet medical din Timişoara Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce la inceputul lunii a furat aproape 1.200 de euro dintr-un cabinet medical de pe Divizia 9 Cavalerie din Timișoara. „Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara sub coordonare procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un batut pentru furt calificat. […] Articolul Barbat arestat dupa ce a pradat un cabinet medical din Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

