- In ciuda ratelor ipotecare mari și a extinderii ofertelor, care exercita o presiune descendenta asupra prețurilor pentru locuințe, in unele regiuni costurile la chirii continua sa creasca. Cifrele arata ca piața imobiliara din țara noastra continua sa fie costisitoare. Afla in randurile de mai jos care…

- La ora actuala proiectul A7 e mai matur decat A8. Deja s-au semnat si se semneaza contracte de constructie pe mai multe dintre sectoare. Insa vectorul constructiei acestei autostrazi, numite si „a Moldovei", e unul dinspre Bucuresti catre regiunea noastra, fapt care va avea un impact negativ asupra…

- Grațian și Ciprian Pian, judecați pentru tentativa de omor dupa ce au incercat sa-l ucida pe barbatul care l-a ucis pe Emi, fratele lor mai mare, au reușit o prima victorie in instanța. Aceștia sunt acuzați ca, inarmați cu bate și topoare l-au lovit pe Richard Gheorghe imediat dupa ce l-a injunghiat…

- Daca iau ca punct de reper locuinta din Sefan cel Mare si trasez un arc de cerc ce are drept limite Anastasie Panu si Pojarnicie, casa din Pacurari e cumva pandantul celei din Stefan cel Mare. Iar aceasta legatura e, poate, si o chestiune de destin. Am fost intotdeauna un citadin. Mi-a placut muntele,…

- La nici 24 de ore dupa nunta, doi tineri din Suceava au ramas fara banii primiti in dar la petrecere, aproape 18.000 de euro. Hotii au actionat la pont, banuiesc mirii, care, dupa tot necazul, au ramas si cu datorii, facute pentru organizarea evenimentului. Jaful a avut loc in cartierul Zamca din Suceava,…

- Un grup de tineri a inchiriat un apartament pe litoral, in Mamaia, iar cheful pe care l-au tras a ramas cu urmari nefaste. Ei au postat distrugerile pe TikTok, fara niciun fel de jena. Apartamentul din Mamaia Nord a fost transformat in club de tinerii care l-au inchiriat. Aceștia au consumat alcool…

- Un operator privat din zona Mamaia Nord-Navodari a scos la inchiriat fașia de nisip dinaintea primului rand de șezlonguri de pe plaja pe care a inchiriat-o. Turistii care nu vor sa plateasca pentru sezlonguri, dar vor sa-și așeze prosopul pe malul marii trebuie sa plateasca nu mai puțin de 200 de lei/zi.

- Mai multi tineri cazati intr-un hostel de langa Buzau pentru o petrecere de majorat au lasat un dezastru de nedescris in urma lor. Proprietara complexului a ramas socata cand a gasit paturi arse, bai distruse, lenjerii improscate cu mizerie si prezervative imprastiate peste tot.