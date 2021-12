Stiri pe aceeasi tema

- Forul international de handbal a anuntat ca toti participantii la Campionatul Mondial feminin, care debuteaza în 1 decembrie, trebuie sa fie vaccinati anti-Covid 19 sau sa faca dovada trecerii prin boala, iar la sosire trebuie sa prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72…

- O vedeta din Romania a fost surprinsa mancand covrigi in noul bolid de lux. Fanii au ramas surprinși de modestia in alegerile culinare la extrema cu automobilul scump pe care il conduce de o scurta vreme. Vedeta din Romania care poftește la covrigi: conduce un Mercedes Andrei Duban este unul din cei…

- Un șofer roman de TIR și-a recunoscut complet vina pentru producerea unui accident teribil pe o autostrada din Spania, cand au murit un alt camionagiu, tot roman, și un mecanic de intreținere. Vinovatul și-a aflat acum pedeapsa, scrie portalul catalan de știri Diari Mes Digital . Barbatul s-a ciocnit…

- Crizantema de Aur, cel mai longeviv festival din Romania, si-a desemnat castigatorii celei de-a 54-a editii, care s-a incheiat sambata seara. Cristina Bugnar, din Bistrita, a castigat Marele Premiu si Trofeului „Crizantema de Aur 2021”.

- Alina, soția lui Sorinel Copilul de Aur, prinsa, de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, pe picior greșit in traficul din București. Bruneta a incalcat legea și astfel și-a pus fetița in pericol, nu o data, ci de doua ori, caci a comis greșeala…

- In perioada 11-14 octombrie 2021 sub egida comuna a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și a Direcției Generale Politica Regionala și Urbana (DG REGIO) a Comisiei Europene se desfașoara Saptamana europeana a regiunilor și orașelor 2021/The European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek). In…

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…