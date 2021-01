Sudanul va participa duminica la o noua runda de negocieri cu Egiptul si Etiopia pe tema controversatului mare baraj de pe Nil construit de Addis Abeba, a transmis sambata agentia sudaneza de presa, SUNA, noteaza AFP. Negocierile dintre cele trei tari privind acest proiect etiopian, lansat in 2011 si destinat sa devina cea mai mare hidrocentrala din Africa, sunt in impas de mai multe luni. Ultimele discutii, care au avut loc prin videoconferinta in noiembrie, s-au incheiat fara progrese. "Ministrul de externe, Omar Qamareddine, si ministrul apelor, Yasser Abbas, vor participa duminica la o reuniune…