- Bank of China, a patra institutie bancara din lume ca marime, vine in Romania Bank of China, a patra cea mai mare institutie bancara din lume, isi inaugureaza luni, 16 decembrie, sucursala din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 70 de ani de relatii diplomatice intre Republica Populara Chineza si Romania.…

- Scandalul continua la TAROM. Dupa ce fostul director general demis pentru lipsa de performanța și neindeplinirea obiectivelor impuse de acționarul majoritar, Madalina Mezei, a lansat acuzații cu iz politic potrivit carora a fost demisa pentru ca nu ar fi ținut avioanele la sol pentru a nu putea veni…

- Madalina Mezei a declarat ca Razvan Cuc i-ar fi cerut sa țina la sol aeronavele care faceau curse interne spre București, astfel incat unii deputați și senatori sa nu mai ajunga la Parlament in ziua moțiunii de cenzura. „Este adevarat. Mi-a cerut sa țin avioanele la sol. Mi-a zis sa nu vina…

- Ludovic Orban s-a nascut la 25 mai 1963, la Brasov. Absolvent al Facultatii de Tehnologia Constructiilor de Masini din cadrul Universitatii Brasov (1988). Studii postuniversitare la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (1993). Inginer stagiar…

- Cu eternul Mugur Isarescu in frunte Incepand de astazi, 11 octombrie 2019, intra in vigoare, pentru o perioada de 5 ani, mandatul noului Consiliu de administrație al Bancii Naționale a Romaniei, conform Hotararii nr. 19 din 3 iulie 2019 a Parlamentului Romaniei. Consiliul de administrație al Bancii…

- Nicolae Dica a plecat de la FC Argeș, clubul anunțand mutarea in decursul zilei de luni. Dar, oficialii au mutat imediat și marți l-au numit in funcție pe Ionuț Badea, fostul secund al naționalei, anunța MEDIAFAX.Citește și: FBI intervine direct in cazul Caracal! Doi agenți l-au ‘luat tare’…

- ​​​​Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bihor, Pasztor Sandor a anuntat vineri, in conferinta de presa, ca la recomandarea sa, in urma comisiei de ancheta, Aeroportul Oradea va organiza un nou concurs pentru functia de director general al regiei autonome, din cauza "unui viciu de procedura." "In…