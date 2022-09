Banii sunt o marfă ca oricare alta. Scurt tratat despre monedă de Octavian Badescu Factorii de productie primari sunt “munca” si “natura”, intrucat “capitalul” este doar “munca (+ natura)” prezervate in timp, neconsumate inca. Asa cum elementele din natura utilizate de om se masoara cantitativ, munca se masoara in unitati de timp alocat satisfacerii nevoilor/dorintelor tale sau ale altora. Munca reprezinta practic timpul pe care il alocam pentru a face o activitate care sa ne serveasca fie noua (autoconsum), fie altora, inclusiv familiei. Munca in folosul altora (mai ales daca nu sunt din familie) este in general remunerata, se primeste o contraprestatie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

