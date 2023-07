Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4,8 milioane de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre Rusia, arata datele Poliției de Frontiera.In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 19.587 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților care au intrat in Romania din februarie…

- Refugiații ucraineni din Romania nu au mai primit din luna aprilie banii promiși de guvernul roman sub forma unui ajutor financiar pentru fiecare familie. O refugiata ucraineana, mama a unui copil de 7 ani, a declarat ca la finalul acestei luni va ramane fara niciun ban și ca singura varianta, pentru…

- Aproximativ 500 de ceferisti au participat, luni, la un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor, solicitand majorarea veniturilor, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR), Maxim Rodrigo, conform Agerpres.„Astazi am avut o intalnire…

- Romania va renunta, incepand cu data de 1 mai, la masurile de flexibilitate privind circulatia necomerciala a animalelor de companie cu origine din Ucraina, acestea fiind luate anul trecut pentru a veni in sprijinul cetatenilor ucraineni care se refugiau din calea razboiului insotiti de animalele de…

- Refugiatii ucraineni nu mai pot introduce, de la 1 mai, in Romania animale de companie fara dovada vaccinarii, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara. Anul trecut, pentru a veni in sprijinul celor care plecau din calea razboiului insotiti de caini sau de pisici, tara noastra a permis intrarea…

- Guvernul a introdus noi condiții pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Executivul a aprobat, miercuri, o hotarare de Guvern care a stabilit noi condiții pentru sprijinirea refugiaților ucraineni. Hotararea modifica legislația privind sprijinul și asistența umanitara acordate de statul roman cetațenilor…

- Peste 4 milioane de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la invadarea țarii vecine de catre Rusia, arata datele Poliției de Frontiera. In ultimele 24 de ore, au trecut frontiera in Romania 4.681 de cetateni ucraineni, astfel ca numarul total al refugiaților care au intrat in Romania din februarie…

- In aceasta zi sfanta, suntem cu gandul si la vecinii nostri din Ucraina, care de mai bine de un an nu mai au liniste. Cei care au reusit sa fuga din calea bombelor si s-au refugiat in tara noastra au incercat pe cat posibil sa-si pastreze traditiile si obiceiurile.