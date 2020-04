Stiri pe aceeasi tema

- Romania isi poate acoperi necesarul de finantare pentru o perioada de cinci luni, insa pandemia de coronavirus afecteaza in mod semnificativ veniturile iar deficitul bugetar pe 2020 ar putea depasi 5% din produsul intern brut, a declarat luni ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru Reuters, potrivit…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- S-au simplificat procedurile de acces la fondurile pentru somajul tehnic. Pot depune cereri online toate firmele care au activitatea total sau partial afectata de pandemie. Este vorba de o declaratie simpla cu lista de angajati care trebuie trimisi in somaj tehnic. Banii vor veni direct de la Agentiile…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei,

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu pentru AGERPRES. Banii vor ajunge pentru toti angajatii trecuti in somaj…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara, care este de 5.429 lei.Seful Executivului a explicat ca sunt doua categorii de companii care și-au trimis…

- "Este o propunere diferita de ce s-a intamplat in 2010 si cred ca am invatat multe din criza din 2008-2010. Astazi statul va sustine, bine, cetatenii, prin noi, ii vor sustine pe ceilalti cetateni care trec prin aceasta perioada dificila. Vor fi niste conditii. In principal vor fi acele societati…

- O parte din șomajul tehnic va fi susținut de la buget. Ministrul de finanțe se așteapta ca aceasta criza sa aiba vârful în aprilie, iar apoi, pâna în iulie, lucrurile sa se amelioreze. Între timp, Guvernul se pregatește sa anunțe miercuri o serie de masuri prin care…