Guvernul a primit joi (pe 2 decembrie 2021) prima tranșa din zece din fondurile prevazute in cadrul PNRR, de aproximativ 1,851 miliarde euro. Cei 1,851 miliarde euro (adica 9.160.043.700 lei, conform convertorului BNR ) reprezinta echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate Romaniei, in cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliența (MRR). Plata de prefinanțare va sprijini demararea implementarii masurilor de investiții și de reforma cuprinse in Planul de Redresare și Reziliența al Romaniei. Granturile finanțeaza proiecte care contribuie la politicile UE. Acestea pot fi acordate in diferite…