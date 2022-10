Bani mai mulți pentru bunici - Rareș Bogdan: „Românii vor primi bani în plus la pensii” „Toate sunt bazate pe realitatea incasarilor si pe situatia bugetara. In momentul in care vedem proiectia bugetara cu care trebuie sa vina in 2-3 saptamani Ministerul Finantelor vom vedea exact procentul pe care ni-l permite... 14% ar fi un procent din punctul meu de vedere care ar acoperi rata inflatiei si ar acoperi acea lege cu 40%.Noi am dat si 30% si 40%, dar trebuie sa fie bani. Pana acum stim un lucru, ca avem absorbtie de fonduri europene, ca avem cel mai mare procent pe investitii si ca avem din PNRR primiti deja 900 de milioane. Cert este ca romanii vor primi bani in plus la pensii”,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

