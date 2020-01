Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat miercuri, la Constanta, ca lucrarile de consolidare si reabilitare a Cazinoului de pe faleza orasului vor fi finalizate in urmatoarele 30 de luni, antreprenorii romani implicati fiind profesionisti in domeniu, iar guvernantii…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat contractul de finantare a Spitalului Regional Iasi, a anuntat, luni, ministrul Ion Stefan, la inceputul sedintei de Guvern. Ministrul a precizat ca acesta este primul spital regional din zona Moldovei, cu o valoare de…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, impreuna cu ministrul de resort Ion Stefan, contractul de finantare pentru proiectul "Revitalizare...

- Ludovic Orban a avut o reacție virulenta, la finalul audierii in comisie a lui Ion Stefan, propunerea PNL pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in Guvernul Orban, aratand...

- 'Atata timp cat exista un Program national de dezvoltare locala (PNDL - n.r.), care poate sa cuprinda toate nevoile de finantare a unor proiecte de investitii, realizate de catre localitati, aparitia unei alte pusculite goale pentru care nu exista nicio resursa financiara, ci numai bani teoretici,…

- "Nu, nu am fost multumiti, prestatia domnului Stefan a fost execrabila, lamentabila. Este probabil cel mai slab ministru audiat in ultimii 30 de ani in Parlamentul Romaniei, impreuna cu doamna Guseth (Cristina Guseth, propusa ministrul Justitiei in Cabinetul Ciolos - n.r.). Sunt cei mai slabi candidati…

- Prefecturile vor trece din subordinea Ministerului de Interne in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, a declarat premierul desemnat, Ludovic Orban, miercuri, la audierea in comisia parlamentara a ministrului propus pentru Dezvoltare, Ion Stefan. "Dupa titulatura…