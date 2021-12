Bani, bijuterii şi droguri, ridicate de la cămătari Politistii au descins, ieri, la domiciliile unor persoane din Caracal si Corabia, Olt, suspectate de comiterea infractiunilor de camata, șantaj, lovire sau alte violențe și contrabanda. Potrivit anchetatorilor, suspectii ar fi acordat sume de bani cu dobanda mai multor persoane. Daca banii nu erau returnați, camatarii recurgeau la violența sau șantaj impotriva persoanelor imprumutate. In urma perchezitiilor au fost ridicare sume de bani, bijuterii si droguri. Oamenii legii sustin ca infractiunile au fost comise incepand cu anul 2016. „Din cercetari… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

