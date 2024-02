Stiri pe aceeasi tema

- La data de 01 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau, impreuna cu criminaliști și luptatori pentru acțiuni speciale au pus in aplicare doua mandate de percheziție domiciliara, in județ, intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului…

- Polițiștii și procurorii de la Parchetul Tribunalului Brașov efecteaza joi, 25 ianuarie, percheziții la mai multe cabinete de medicina de familie și la instituții publice, intr-un dosar care vizeaza obținerea ilegala a unor fonduri pentru ingrijirea bolnavilor de COVID.La data de 25 ianuarie 2024,…

- Politistii fac miercuri dimineata 8 perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, informeaza news.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul…

- Sapte perchezitii au fost facute de politistii din Constanta intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au livrat beton de o calitate inferioara, fara a preciza acest lucru. Prejudiciul in acest caz se ridica la doua milioane de lei.Reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, in care au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs…

- Marți 14 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul de Poliție Județean Alba, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, au efectuat doua percheziții, la locații din Teiuș aparținand unei persoane banuite…

- 184.475 din 15.11.2023 PERCHEZITII INTR UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALA In aceasta dimineata, 15 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, au pus in executare 3…

- Polițiștii de la Criminalitate Economica și procurorii fac marți mai multe percheziții, in doua dosare penale care vizeaza nerespectarea obligațiilor fiscale. Pe langa cele 42 de percheziții anunțate anterior, polițiștii din Mureș și Neamț coordoneaza alte doua operațiuni de amploare.Percheziții in…