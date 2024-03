Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au efectuat o serie de percheziții domiciliare in Cluj, București și alte județe, intr-un dosar de evaziune fiscala. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

- La aceasta ora, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare Constanta, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza sase perchezitii domiciliare, in doua dosare penale privind savarsirea infractiunii de…

- La data de 4 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara la sediul unei persoane fizice autorizate, intr un dosar penal…

- Mai multe perchezitii au loc joi dimineata, in judetele in Mures, Iasi si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la peste 150.000 de lei, informeaza News.ro.”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului…

- In ziua de 4 ianuarie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infrac țiunii de evaziune fiscala. Din cercetari s-a stabilit…

- In ziua de 4 ianuarie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, privind savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. Citește și Șofer de autoutilitara…

- Totodata, fata de 3 dintre asociatii societatilor comerciale mentionate s au dispus masuri asiguratorii pe partile sociale detinute de acestia. In urma celor 8 perchezitii efectuate ieri, 27 decembrie 2023, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Constanta, sub coordonarea…

- Politistii fac miercuri dimineata 8 perchezitii in judetele Constanta si Ilfov, intr-un dosar penal ce are ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare in forma continuata, informeaza news.ro.Este vizata o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amanuntul…