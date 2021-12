Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipe din Germania au decis ca sa nu-si mai plateasca jucatorii care vor fi nevoiti sa intre in carantina nefiind imunizati. Ultimul club care a hotarat acest lucru, Hertha Berlin.

- "Cu profunda tristete, familia lui Noah Gordon anunta decesul sau pe 22 noiembrie 2021, inconjurat de familie", informeaza comunicatul.Noah Gordon tocmai sarbatorise "implinirea varstei de 95 de ani cu toata placerea pe care i-o datora unei vieti lungi si fructuoase", au scris apropiatii sai, potrivit…

- Voleiul craiovean ne propune in acest weekend un meci mai mult decat interesant in Sala Polivalenta din Banie. SCMU Craiova va primi vizita formatiei SCM Zalau, intr-un derbi „etern“ din Divizia A1. Partida este programata sambata seara, de la ora 18.30 si conteaza pentru etapa a 6-a. Alb-albastrii…

- Autoritațile se confrunta cu mii de migranți care incearca sa forțeze trecerea graniței dintre Polonia și Belarus. Aceștia sunt escortați de soldații din Belarus inarmați și cu caini de vanatoare. Polonezii acuza ca este cea mai mare incercare de forțare a frontierei au incercat sa forțeze trecerea…

- In a patra etapa a Diviziei A1, echipa de volei Unirea Dej s-a impus in trei seturi cu CS Rapid București. Uniriștii s-au impus in primul set cu 25-20, iar pe al doilea l-au adjudecat la o diferența și mai mare, 25-18. Ultimul act a fost cel mai echilibrat, dar tot dejenii l-au caștigat, 25-21, și astfel…

- Ion Girleanu, primarul comunei Bogați: ”Ȋncepand de astazi, odata cu plecarea spre ȋngeri a dlui Popescu Gheorghe, ultimul nostru veteran de razboi, comuna Bogati este mai saraca. Veteranii nostri sunt tinerii din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial care au plecat fara sa stie pentru cat timp si…

- La 25 octombrie 1944, Armata Romana reușea sa recucereasca teritoriul național pierdut in urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940. Mai tarziu, aceasta zi memorabila avea sa devina, printr-un decret din 1959, Ziua Armatei Romane! In urma cu 77 de ani, la 23 august 1944, Romania ieșea din alianța…

- Un fost gardian SS, acum in varsta de 100 de ani, este judecat incepand de joi de un tribunal german, fiind acuzat ca a contribuit la moartea a peste 3.500 de oameni intr-un lagar de concentrare nazist in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, transmit Reuters si AFP, citat de agerpres. Procurorii…