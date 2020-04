Bancul zilei: Măicuța la împărțitul luminii O maicuța pleaca din manastire sa ajute cu împarțirea luminii acasa la credincioși. La un moment dat întâlnește o doamna care îi lasa o impresie profunda și o întreaba:



− Nu va suparați, dar ce lucrați dumneavoastra de aveți o mașina așa frumoasa?



− Nimic. Ma întâlnesc cu un neamț, îl fac sa se simta bine și mi-a facut cadou mașina.



− Dar hainele acestea frumoase de unde le aveți?



− Ma întâlnesc cu un italian, îl fac sa se simta bine și îmi face cadou haine.



- - De ce ai fugit din carantina înainte de trecerea celor 14 zile obligatorii? - Pentru ca asistenta spunea tot timpul „Curaj, nu va fie teama, nu e confirmat înca diagnosticul”! - Pai si asta nu te-a linistit? - Nu, pentru ca vorbea cu medicul!

- Intra barbatul nervos pe usa, arunca cumparaturile in mijlocul camerei se tranteste pe canapea, se descalta si isi arunca sosetele pe masa, deschide televizorul si urla:- Nevasta in momentul acesta adu-mi repede o bere !!!! Pana nu incepe!!Femeia se conformeaza ii aduce o bere, dupa 10 minute:-…

- Bula merge la medic.- Ce problema te supara, Bula?- Pai știți, de vreo doua saptamâni tot visez gaini care joaca fotbal și deja ma streseaza. Aș vrea sa scap de ele.- Ciudata chestie. Uite, îți prescriu niște somnifere care ar trebui sa te faca sa dormi lemn și sa…

- Un student la facultatea de drept are examen la oralProfesorul il intreaba:- Ce este frauda?Studentul:- Ceea ce incercati sa faceti dumneavoastra cu mine.Profesorul:- Explica-teStudentul:- Pai, conforma Codului Penal "Comite frauda acela ce profita de ignoranta altuia…

- Un celebru actor din Ucraina povestește unei proaspete cunoștințe, venite în vizita, cum s-a cunoscut cu un regizor faimos:- Chiar din primele momente, mi-a spus: „daca ma asculți si faci exact ce-ți spun, îti garantez, dragul meu, ca în maximum un an vei câștiga…