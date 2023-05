Bancherii centrali joacă alba-neagra cu ratele dobânzilor. Până când? Economiștii și analiștii primesc mesaje confuze din partea bancilor centrale: se așteptau sa intrerupa in curand creșterea ratelor, dar se pare ca s-au sucit. Mai mulți factori – inflația de baza in creștere, piețele forței de munca tensionate și o economie globala suprinzator de rezistenta – au determinat reevaluarea politicilor monetare. In timp ce Rezerva […] The post Bancherii centrali joaca alba-neagra cu ratele dobanzilor. Pana cand? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

