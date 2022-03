Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania va avea propria companie de tehnologie, Code Crafters, prin care iși crește capacitatea de dezvoltare a soluțiilor IT. Activitatea companiei incepe in aprilie a.c., cu echipa formata din persoane cu experiența solida atat in firme de tehnologie și outsourcing, cat și in banking.…

- Presedintele Senatului, liderul PNL Florin Citu, afirma, miercuri, ca ”suntem foarte aproape de a avea Legea offshore”, proiectul urmand a trece repede prin Parlament, prin procedura de urgenta. ”Suntem foarte aproape de a avea Legea offshore. In acest context, toate fortele politice ale coalitiei sustin…

- In a treia zi a razboiului din Ucraina, dupa ce luptele s-au intensificat, Romania a luat decizia de suspenda activitatea ambasadei de la Kiev. MAE a precizat intr-un comunicat de presa ca sambata s-a incheiat cu succes repatrierea in Romania a personalului Ambasadei Romaniei in Ucraina.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat miercuri o zi a unitații naționale, in contextul informațiilor vehiculate in presa ca in aceasta zi ar putea avea loc invazia Rusiei. Un miting al solidaritații naționale a avut loc miercuri dimineața in Piața Principala din Cernauți, cel mai mare…

- Daniel Pancu va fi antrenor secund la echipa nationala. Fostul international a declarat, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca va face tot ce poate sa-i bucure pe suporterii primei reprezentative. “N-am refuzat niciodata nationala. Ca fotbalist, ca suporter nu mai zic, ca nimic. Daca pot sa ajut…

- Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca vrea sa mai ocupe aceeași funcție cel puțin timp de doua mandate. Intrebata despre o candidatura la Presedintia Romaniei, a declarat ca obiectivul ei este, deocamdata, in plan local. „Vreau sa fiu sanatoasa, si eu, si colegii, si familia sa candidez…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a implementat un proiect european prin care a oferit cursuri gratuite conducatorilor auto profesionisti angajati de firmele de transport rutier de marfuri eligibile. Potrivit unui comunicat al UNTRR proiectul european” TRANS-FORM – Imbunatatirea…