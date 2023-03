Banca SVB, care finanţează startupuri americane din sectorul tehnologiei, caută un cumpărător, din cauza problemelor financiare Incercarile bancii de a strange capital au esuat, au spus sursele, iar banca a angajat consilieri pentru a explora o potentiala vanzare. Marile institutii financiare analizeaza o posibila achizitie a SVB. Cu toate acestea, retragerile de depozite depasesc pana acum procesul de vanzare, ceea ce face foarte dificila realizarea unei evaluari realiste a bancii de catre potentialii cumparatori, au declarat sursele. Actiunile bancii au scazut joi cu 60%, dupa ce SVB a anuntat miercuri seara un plan de a atrage capital de peste 2 miliarde de dolari. Titlurile au scazut vineri cu inca 60% in tranzactiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

