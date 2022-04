Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la televiziunea nationala, Ustenko a spus ca aceste optiuni sunt discutate in mod activ. Ministrul ucrainean de Finante Serhi Marcenko a declarat sambata ca Produsul Intern Brut al Ucrainei ar putea scadea in acest an cu 30%-50%, din cauza invaziei ruse, transmite Reuters. De asemenea, potrivit…

- Razboiul din Ucraina este „o catastrofa” pentru lume, care va reduce creșterea economica globala, a declarat David Malpass, președintele Bancii Mondiale, pentru BBC. „Razboiul din Ucraina vine intr-un moment nepotrivit pentru lume, deoarece inflația era deja in creștere”, a declarat Malpass. El a subliniat…

- Extinderea unui imprumut existent ar oferi ”sprijin bugetar” Ucrainei, fara restrictii asupra modului in care guvernul presedintelui Volodimir Zelenski il poate cheltui, au declarat sursele pentru Reuters. Una dintre surse a spus ca imprumutul ar putea fi gata pentru a fi examinat de consiliul de administratie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a acuzat marti pe presedintele rus Vladimir Putin ca a incalcat pacea in Europa si a cerut Rusiei sa inceteze imediat razboiul din Ucraina, transmit Reuters si AFP. Stoltenberg a vizitat impreuna cu presedintele polonez Andrzej Duda baza aeriana de la…

- Pentru a se apara de Rusia, Ucraina este in stare de orice, iar acest lucru este confirmat de ultima mișcare facuta de președintele țarii. Ucraina infiinteaza o legiune straina “internationala”, pentru voluntari din strainatate, a anuntat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi dimineata ca operatiunea militara rusa lansata in Ucraina este „o incalcare flagranta” a dreptului international, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. „Germania condamna cat se poate de ferm acest act lipsit de scrupule al presedintelui (Vladimir)…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intalni luni, 7 februarie, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa care, pe 8 februarie, va discuta la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski despre situația de la granița Ucrainei, relateaza Reuters.Deplasarile liderului francez in cele doua…