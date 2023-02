Banca germană Commerzbank va reveni în indicele bursier DAX la sfârşitul lunii februarie, după ce a fost eliminată în 2018 Revenirea in indicele DAX vine dupa ce Commerzbank a lansat o reorganizare majora a activitatilor sale in urma cu doi ani, care a dus la taierea a mii de locuri de munca si la inchiderea de sucursale, care au restabilit profitabilitatea. ”Acest lucru arata ca suntem pe drumul cel bun cu restructurarea noastra si ne incurajeaza sa continuam cu aceeasi energie”, a declarat Commerzbank pe Twitter, ca raspuns la anunt. In 2018, Commerzbank, detinuta inca partial de guvernul german dupa o salvare, a fost exclusa din indicele DAX pentru a face loc unei vedete a sectorului tehnologic, aflata in ascensiune,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

