Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (22 de ani) a fost rezerva neutilizata in victoria obținuta de Tottenham in fața lui Brighton, scor 2-1, in runda cu numarul 24 din Premier League. Gica Popescu (56 de ani), fost fotbalist al londonezilor, a postat un mesaj imediat dupa meci. Pentru prima data din momentul transferului,…

- Tottenham, locul 5 din Premier League, intalnește de la ora 17:00 pe Brighton, locul 8. La gazde, fundașul central Radu Dragușin (22 de ani) e rezerva, așa cum s-a intamplat in toate partidele de cand a fost transferat. Tottenham – Brighton va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Etapa 23 de Premier League incepe astazi, 3 februarie, și propune cateva dueluri extrem de interesante, precum Everton - Tottenham, Manchester United - West Ham și indeosebi Arsenal - Liverpool, capul de afiș al rundei. In etapa 22, candidatele la titlu și-au respectat statutul și au caștigat toate…

- Tottenham primește vizita lui Brentford, in etapa #22 din Premier League. Meciul incepe la ora 21:30 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Orange Sport 3 și Digi Sport 2 Cu o victorie in fața rivalilor londonezi de la Brentford, Tottenham poate reveni in Top 4…

- Fost fotbalist in patru campionate din strainatate, Gicu Grozav, 33 de ani, este de parere ca Radu Dragușin poate izbandi la Londra și in Premier League. Vizavi de el insuși, vedeta Petrolului nu crede ca mai poate intra in atenția lui Edward Iordanescu pentru Euro 2024 Subiectul ultimelor zile in fotbalul…

- Ilie Dumitrescu, 55 de ani, fost la Tottenham intre 1994 și 1996, analizeaza ascensiunea lui Radu Dragușin: „Transferul la Tottenham, transferul in Premier League sunt rezultatul evoluției extraordinare a acestui baiat, a tot ce s-a intamplat cu el de la inceputul carierei". Ilie Dumitrescu, 55 de ani,…

- Tottenham face totul pentru a-l transfera pe Radu Dragusin! Echipa din Premier League ar fi facut initial o oferta de 25 de milioane de euro pentru fundasul nationalei, dar acum englezii pluseaza. Potrivit jurnalistului italian Rudy Galetti, Tottenham le ofera celor de la Genoa circa 27 de milioane…

- Fundasul roman Radu Dragusin a marcat golul echipei Genoa, care a terminat la egalitate cu Inter Milano, scor 1-1, pe teren propriu, in etapa a 18-a din Serie A. Conform jurnalistului italian Fabrizio Romano, Dragușin s-a ințeles cu Tottenham, singurul impediment pentru transferul in Marea Britanie…