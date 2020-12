Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile impuse in Germania in lupta impotriva covid-19 – intre care inchiderea restaurantelor si locurilor de cultura – raman in vigoare pana la 10 ianuarie, a anuntat cancelarul Angela Merkel in urma unei reuniuni cu ministrii-presedinti ai landurilor, informeaza news.ro. „Landurile isi continua…

- Autoritațile din Romania se pregatesc pentru vacinarea populației impotriva noului coronavirus. Cel mai probabil, primul set de vaccinuri anti- COVID-19 va ajunge la noi la inceputul anului 2021, iar persoanele carora le va fi administrat prima data sunt cele din unitațile medicale publice și private.…

- Guvernul Romania a prelungit azi starea de alerta pentru inca 30 de zile, din cauza pandemiei de coronavirus, fara sa introduca noi restricții pentru locuitori. Raed Arafat, secretar de stat și șeful Departamentului de Situații de Urgența, a susținut o conferința dupa ședința Guvernului, in urma careia…

- Datorita suprasolicitari serviciilor de ambulanța pentru transportul de cazuri de Covid-19, prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a solicitat ajutorul ambulanțelor private din Cluj. ”La numarul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Germania a trecut pragul de 300.00 de cazuri de infecție cu COVID, iar guvernul a decis sa includa o noua masura pe lista oficiala a regulilor care trebuie aplicate. Citește și: Accident aviatic tragic! Doua avioane s-au ciocnit in zbor, toti pasagerii au murit pe loc ”O aerisire regulata…

- Aerisirea incaperilor face parte din gesturile-bariera impotriva covid-19 in Germania, a anuntat cancelarul Angela Merkel, relateaza BFMTV. ”Aceasta este una dintre solutiile cele mai ieftine si mai eficiente”, a subliniat Merkel martea trecuta, potrivit cotidianului britanic The Guardian. Aerisirea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj discuta azi adoptarea unor masuri mai dure de ținere sub control a cazurilor de COVID-19. Conform epidemiologilor, la Cluj vorbim deja de o vreme de transmitere comunitara, astfel ca virusul poate fi din orice loc. Pentru protejarea…

- Slovacia si Republica Ceha vor declara fiecare starea de urgenta in aceasta saptamana pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19, au anuntat, luni, separat premierii celor doua tari care au inregistrat o puternica recrudescenta a cazurilor de contaminare, noteaza AFP preluat de agerpres. "Situatia…