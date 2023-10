Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu s-a bucurat sa fie totdeauna inconjurat de femei tinere și frumoase. Deseori s-a scris ca potența financiara ar fi motivul pentru care tinere modele și-ar dori compania fostului milionar, care “aprindea” spațiul media cu extravaganțele sale. El, insa, s-a aratat tot timpul ca un barbat…

- Este joi, iar weekend-ul se apropie cu pași repezi, motiv pentru care ne-am gandit sa-ți prezentam bancul zilei și cateva glume bune, pentru a-ți face dimineața excelenta. In aceasta zi vei reuși sa razi copios datorita acestor glume. Iata ce bancuri sa impartașești cu cei mai dragi oameni ție!

- Și, pentu ca este marți, probabil ai o saptamana destul de aglomerata, mai ales ca a inceput școala. Insa, daca iți dorești sa ai o saptamana buna in continuare și sa te mai relaxezi puțin, dar nu ai idee cum sa faci asta, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi ți-am pregatit cateva glume extrem de…

- Actor, dar și cantareț cunoscut și apreciat, Tudor Chirila are o viața reușita și pe plan personal. Artistul are o iubita extrem de frumoasa, dar și doi copii minunați. Ce spune despre iubita lui, dar și cum reușește sa se descurce cu doi baieți, vezi in randurile de mai jos! Tudor Chirila, un familist…

- Este vineri și maine ne vom putea bucura de weekend. Pentru aceasta zi speciala din saptamana ți-am pregatit bancul zilei, așa cum o facem de fiecare data, dar și alte glume tari. Iata ce glume sa impartașești cu cei mai dragi oameni ție!

- Un subiect de mare interes atunci cand devenim parinți il reprezinta urgențele medicale. Cum ne dam seama ca o anumita situație reprezinta o urgența pediatrica sau nu? Poate o putem temporiza cateva ore sau o zi pentru a ajunge la medicul de familie sau la medicul pediatru. La toate aceste intrebari…

- E weekned deja așa ca noi iți propunem sa te binedispui cu cateva glume bune. Daca vrei sa-ți iei doza de energie și sa razi cu gura pana la urechi, noi ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri pe care le poți impartași cu familia, dar și cu prietenii.

- „Nu voi ceda. (…) Este nevoie de un stat mai suplu, este esențial sa reducem costuri. Este nevoie sa comasam instituții care se calca pe picioare (…) Sa finalizam rapid OUG privind cheltuielile bugetare (…) Sa facem un sistem corect și echitabil pentru romani“. Ce bune și ce marețe promisiuni are Marcel…