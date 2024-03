Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul AUR Gianina Serban i-a solicitat luni ministrului de Finante, Marcel Bolos, eliminarea "urgenta" a taxarii cu 10% a concediilor medicale, afirmand ca este o masura "total abuziva". "In ce priveste introducerea CASS pe concedii medicale, motivarea dumneavoastra este absolut simplista, cum…

- Mai este foarte puțin și va fi weekend! Vrei sa uiți de suparari, dar nu știi cum? Ei bine, cateva bancuri ar putea sa te faca sa dai uitarii problemele. Relaxeaza-te și citește cateva glume amuzante.

- Redacția Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri din Romania, ți-a pregatit pentru astazi cateva glume tari. Ar trebui sa impartașești aceste bancuri cu cei mai dragi oameni din viața ta, pentru a le face și lor ziua mai buna.

- Serviciul Public Administrare Piețe Brașov a publicat calendarul targurilor pe care le organizeaza in doua zone centrale ale municipiului Brașov, in anul 2024. Documentul publicat de Serviciul Public Administrare Piețe Brașov prezinta perioada de desfașurare in doua locatii din municipiul Brasov, respectiv…

- E joi, sfarșitul de saptamana e aproape, așa ca nu strica nimanui cateva minute de buna dispoziție. Ți-am pregatit cateva bancuri care, cu siguranța, iți vor aduce zambetul pe buze. Relaxeaza-te și citește cateva glume care te vor amuza și iți vor face ziua mai buna.

- O zi buna incepe intotdeauna cu un banc bun! Pentru a-ți incepe excelent ziua ți-am pregatit un banc, așa cum o facem in fiecare zi, dar și alte glume tari. Iata ce glume sa impartașești cu cei mai dragi oameni ție!

- Laurențiu Ghița, aflat in arest preventiv la Sibiu, nu a dat nicio declarație in fața anchetatorilor și, in plus, a facut contestație la arestul preventiv.„Inculpatul nu a dat declaratie nici in fața judecatorului de drepturi și libertați și nici in fața procurorului. Acesta a inteles sa uzeze de dreptul…

- La cateva luni dupa ce a inceput Al Doilea Razboi Mondial, Livia Maiorescu, fiica marelui om de litere Titu Maiorescu, s-a refugiat din Lituania in Romania, alaturi de cele doua fiice și doua nepoate, ajungand in cele din urma la Campulung Muscel, acolo unde avea sa ramana pana la finalul vieții.