- Este joi și chiar daca a trecut ziua de Valentine's Day, noi vrem sa te inveselim inca de la primele ore ale dimineții, așa ca am pregatit cele mai tari bancuri din toate timpurile legate de aceasta zi speciala in care se celebreaza iubirea. Iata care sunt cele mai bune glume ale acestui final de saptamana!

- De-a lungul timpului au circulat mereu legende despre rauri, ca fiind locuite de spirite sau divinitați, care ar putea fi capricioase și ar putea cere sacrificii umane pentru a fi potolite. Multe povești din popor vorbesc despre oameni inecați in rauri ca o ofranda necesara pentru a pastra apele calme…

- Așa cum se intampla in fiecare dimineața, Ramona Olaru a venit la Neatza cu Razvan și Dani pregatita sa iși incarce colegii și telespectatorii cu energie și o stare buna de spirit. Astfel a ales o gluma cu care i-a surprins pe toți și a starnit hohote de ras!

- Una dintre benzile de circulație rutiera de pe istoricul ”Pod de Fier”, care leaga cele doua parți ale Lugojului, era deszapezita, luni, cu un carucior care avea montata o galeata din care curgea material antiderapant. Calin Dobra, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, lugojean, posibil candidat…

- Sotiile rusilor mobilizati pentru a lupta in Ucraina au depus simbolic sambata, flori la flacara eterna de la mormantul soldatului necunoscut sub zidurile Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Furia a crescut in ultimele luni in randul rudelor…

- ”Cum 2023 se apropie de final, Revolut, aplicatia financiara globala cu peste 35 de milioane de clienti retail, din care peste 3 milioane in Romania, a dorit sa afle cum a aratat anul care incheie, din punct de vedere financiar, cu bune si cu invataminte pentru viitor. Potrivit unui studiu Dynata realizat…

- In seara aceasta, incepand de la ora 18:00, pe Youtube, și de la ora 19:00, pe site-ul Puterea.ro, la Dialogurile Puterii il avem invitat pe doctorul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Matei Balș”. „Am spus la un moment dat, așa, cumva in gluma,…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a destructurat inca trei retele de coruptie care ajutau barbatii sa se sustraga inrolarii in armata in schimbul unor plati cuprinse intre 5.000 si 12.000 de dolari, a anuntat marti acest serviciu, potrivit agentiei EFE.