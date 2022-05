Stiri pe aceeasi tema

- Brandul de lux, Balenciaga, a dezvaluit luni o noua campanie in care promoveaza o gama de pantofi sport aparent invechiti si stricati, cu pretul usturator de 1850 de dolari (n.red - 8667 de lei), relateaza CNN. Potrivit casei de moda, colectia numita "Paris Sneaker" va fi editie limitata si doar…

- Ilustrația artistului Boris Groh a caștigat concursul lansat de ucraineni, iar lansarea s-a petrecut in prezența soldatului care a zis deja celebra fraza, Roman Hribov, scrie pagina oficiala a instituției pe FacebookPoșta Ucrainei a lansat un timbru prin care sa aminteasca replica prin care soldații…

- Cand vine vorba de liderul ideal, exista cateva semne zodiacale care se incadreaza perfect la acest capitol. Crezi ca este și zodia ta printre ele? Acești nativi sunt favoriții astrelor, universul ii ghideaza pas cu pas catre reușite, pentru ca scopul lor in viața este sa fie lideri.Atunci cand vorbim…

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii, Ashleigh Barty, și-a anunțat, total neașteptat, retragerea din activitate la numai 25 de ani. Australianca a postat azi-noapte, pe rețelele de socializare, un interviu acordat unei alte foste jucatoare de tenis, Casey Dellacqua, in care povestește cum a luat…

- BiBi lanseaza „Stai de 6”, o piesa cool cu un vibe fresh, perfecta pentru vara. Compus de catre artista alaturi de Doddy, Mahia Beldo, Antonio și Adi Colceru, „Stai de 6” este un single care te prinde de la primele acorduri și are o poveste aparte. Inima trebuie protejata pentru a nu fi ranita, iar...…

- Cu modele care defileaza in stil exod sub o furtuna de zapada, Demna Gvasalia și-a dedicat in mod clar colecția Balenciaga de toamna-iarna dramei ucrainene. Cu o ora inainte de parada, acesta postase pe contul sau de Instagram o nota care incepe cu aceste cuvinte: „Acest spectacol nu are nevoie... The…

- Lumea modei se apropie de normalitate dupa restrictiile din ultimii doi ani impuse de pandemie, iar editia de la Milano de anul acesta marcheza revenirea pe podium a brandurilor și caselor de lux. Evenimentul se va desfasura pana la 28 februarie cu colectii Prada, Armani, Tod’s, Valentino, Missoni,…

- Daca televizoarele OLED au inceput sa apara si la preturi ceva mai decente, monitoarele OLED de gaming au ramas mereu in zona prohibitiva. Alienware a prezentat un nou model pe 14 februarie si pentru ce ofera el, pretul e chiar corect. Este un model QD-OLED, care va sosi pe piata in primavara. Costa…