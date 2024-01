Stiri pe aceeasi tema

- Athletic Bilbao gazduiește meciul cu Barcelona din sferturile de finala ale Cupei Regelui Spaniei. Meciul incepe la ora 22:30 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Digi Sport 1 Athletic Bilbao - Barcelona, live de la ora 22:30 Athletic Bilbao - Barcelona, echipele probabile:…

- Athletic Bilbao - Barcelona, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Spaniei, este programat, miercuri, 24 ianuarie, de la ora 22:30, pe San Mames, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1.

- Fundasul argentinian Cristian Romero va lipsi cel putin o luna de pe gazon dupa ce s-a accidentat la tendonul genunchiului in prima repriza a meciului cu Everton, castigat in weekend cu scorul de 2-1, a anuntat, miercuri, antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, citat…

- Tom Lockyer, capitanul echipei Luton Town, a fost externat din spital dupa ce a suferit un stop cardiac pe teren in meciul cu Bournemouth disputat weekend-ul trecut, a informat joi clubul din Premier League, citat de Reuters.Fundasul de 29 ani a parasit miercuri spitalul dupa ce i s-a implantat un…

- Joao Felix a marcat golul prin care FC Barcelona a invins-o cu 1-0 pe teren propriu pe Atletico Madrid, fosta echipa a atacantului portughez, duminica seara, in derby-ul etapei a 15-a a campionatului de fotbal al Spania, potrivit Agerpres.Internationalul lusitan, imprumutat de Atletico la clubul…

- ​Barcelona joaca sambata in LaLiga pe terenul celor de la Rayo Vallecano, echipa unde evolueaza și internaționalul roman Andrei Rațiu. Catalanii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucatori in aceasta confruntare.

- Mijlocasul Gavi (FC Barcelona) a parasit cu ochii in lacrimi terenul, dupa o accidentare serioasa la genunchiul drept suferita in meciul cu Georgia (3-1), disputat duminica la Valladolid, in preliminariile EURO 2024 la fotbal, transmite AFP.Gavi, 19 ani, s-a accidentat in minutul 23, cand a facut…