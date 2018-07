Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina Phoenix Constanta a dat lovitura la cel mai mare turneu al anului din circuitul national de baschet 3times;3 Sport Arena Streetball, Raiffeisen Bank Baneasa Streetball, gazduit de Baneasa Shopping City. In formula Bianca Fota, Madalina Geleriu si Cristina Badi, fetele de la Phoenix Constanta…

- Cel mai mare turneu al anului din circuitul national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball s-a incheiat duminica seara cu victoria echipei Rahova’s Finest, campioana la categoria Open Masculin pentru al doilea an consecutiv.

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat azi fara emoții in turul secund la Wimbledon dupa o victorie convingatoare reușita in primul tur impotriva japonezei Kurumi Nara (101 WTA). In turul 2, Halep o va intalni joi pe Saisai Zheng din China (126 WTA). ...

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa 6-7 (3), 6-3, 6-4 cu cuplul Xenia Knoll (Elvetia)/Anna Smith (Marea Britanie). Bara si Buzarnescu au obtinut victoria…

- Anul trecut un utilizator de internet a consumat peste 1,4 GB/luna pe parcursul anului 2017, aproape dublu fata de anul precedent, in timp ce timpul alocat convorbirilor pe mobil, dar si numarul mesajelor SMS au scazut, informeaza ANCOM.

- Duminica, 29 aprilie 2018, Potaissa Turda are de recuperat trei goluri in manșa secunda din semifinalele cupei europene „Challenge Cup” contra islandezilor de la IBV Vestmannaeyjar, dupa ce in turul semifinalelor islandezii s-au

- Olimpia CSU Brasov si-a adjudecat pentru al doilea an consecutiv medaliile de bronz in Liga Nationala de baschet feminin. Formația brașoveana s-a impus cu 2-0 la general in finala mica, impotriva celor de la Universitatea Cluj-Napoca. Dupa victoria din primul meci, disputat pe teren propriu și incheiat…