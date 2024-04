„Baieții” din Giulești și bărbații din Gruia Sincer, nu prea cred in așa-numitul ADN de campion. Imi tot zic ca fiecare meci are istoria lui, iar diferența o fac, mai mereu, valoarea și mai ales determinarea. Și totuși, nu demult, Pancu, care numai de sentimente antirapidiste nu poate fi acuzat, spunea ca „Rapid nu are ADN de campioana, a luat numai 3 titluri in 100 de ani!”. Tind sa-i dau dreptate, el a simțit lucrurile astea din teren, acolo unde conteaza. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

