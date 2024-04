A plecat de la Steaua să câștige titlul cu Dinamo Antrenorul sloven, Bogdan Kotnik, este singurul tehnician din ultimele decenii care a antrenat amandoua rivalele in același campionat. O mutare mai puțin obișnuita in voleiul și in sportul romanesc! Slovenul Bogdan Kotnik a antrenat-o pe Steaua pana acum doua luni, iar acum ataca titlul de campion cu Dinamo! El e printre foarte puținii tehnicieni din istoria sportului romanesc care au antrenat marile rivale in aceeași ediție de campionat. La 7 februarie, Steaua a anunțat desparțirea de antrenorul sloven. Dupa doar o luna, acesta revenea in campionatul Romaniei, de data aceasta pe banca rivalilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii echipei Trabzonspor au intrat pe teren si i-au atacat pe jucatorii formatiei Fenerbahce, duminica seara, dupa meciul din prima liga pierdut cu scorul de 2-3. Tensiunile au inceput sa creasca in minutul 87, cand au fost aruncate obiecte pe teren dupa ce Batshuayi a marcat ceea ce s-a dovedit…

- CS Minaur Baia Mare nu are voie sa faca pași greșiți in meciurile care urmeaza. Primul test este jocul de maine, 11 martie, cand joaca in fața propriilor suporteri impotriva CS Dacia Mioveni. Partida de luni, 11 martie, va conta pentru etapa cu numarul 18 din Liga Florilor. In tabara baimareana exista…

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, a comentat victoria cu Hermannstadt, scor 2-0, care i-a apropiat pe alb-vișinii la 6 puncte de liderul FCSB. Antrenorul italian s-a declarat incantat de victoria obținuta, a doua consecutiva fara gol primit, dupa 1-0 cu CFR Cluj. „Doar concluzii pozitive,…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu FC Botosani, ca si el isi doreste ca formatia din Banie sa conduca in meci cu 5-0 pentru a nu mai putea fi egalata, asa cum s-a intamplat etapa precedenta cu „U”…

- In data de 10 februarie, la Bistrița, s-a desfașurat meciul dintre echipa gazda, CSM Bistrita si CSU Craiova, din etapa retur a Superligii masculine la tenis de masa. Elevii pregatiti de Vasile Florea au reusit o victorie mare, scor 3-2, intr-o deplasare complicata si astfel au reintrat in calculele…

- Antrenorul formației Rapid București, Cristiano Bergodi, a fost bucuros tare dupa succesul cu FCU Craiova. Italianul a facut o scurta radiografie a jocului din Giulești. „Ați vazut nebunia din Giulești. Sunt inca cu emoții mari, dar a fost frumos, a fost o victorie de moral, am vazut multe goluri. Nu…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Ivailo Petev, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca este multumit de pregatirea de iarna pe care a facut-o formatia sa si ca spera intr-o imbunatatire a jocului in acest an, incepand chiar cu partida cu Farul Constanta, de duminica.„Stiu…

- Antrenorul formației ACSO Filiași, Victor Naicu, a trecut la mișcare imediat dupa sarbatori. El este convins ca și nici elevii sai nu au stat degeaba de cand s-a intrat in vacanța. Tehnicianul a vorbit despre perioada care va urma odata cu reunirea echipei, programata pe 22 ianuarie, dar și despre așteptarile…