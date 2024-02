Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi (59 de ani) a prefațat meciul pe care Rapid il disputa in compania Oțelului, sambata, de la ora 20:00, in cadrul rundei cu numarul 24 din Superliga. Antrenorul giuleștenilor refuza sa iși faca socoteli pentru play-off. Rapid este la 11 puncte in spatele liderului FCSB, dar Cristiano…

- Gloria Buzau a jucat al doilea amical din 2024, pe care l-a caștigat tot la o diferența de doua goluri, iar apoi și-a prezentat oficial inca doua achiziții perfectate in aceasta iarna. Trupa antrenata de Andrei Prepelița a ajuns la opt transferuri, cele mai recente fiind cele ale mijlocașilor Vlad Prejmerean…

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, a prefațat duelul de vineri seara cu FCU Craiova, ora 20:00, și a comentat declarațiile acționarului majoritar Dan Șucu, care a spus seara trecuta ca „nu exista alt obiectiv decat caștigarea campionatului”. Vineri seara, in Giulești, Rapid revine…

- Continue reading Djokovic, primele cuvinte dupa ce a lasat FCSB pentru Rapid: „Coman, Olaru și Moldovan sunt cei mai buni din campionat”. N-a fost niciodata pe noul Giulești: „Șumudica se uita la toate meciurile, de la el știu spiritul” at Info real.

- Continue reading Cristiano Bergodi il „ințeapa” pe Adrian Mutu dupa meciul Farul – Rapid. „Ma scuzați, lasați-ma sa fac un cantonament”. Antrenorul italian cere rabdare in Giulești at Info real.

- Cristiano Bergodi a cedat si și-a criticat jucatorii dupa Rapid – U Cluj 2-3. Tehnicianul italian a vorbit despre partida din Giulești, in care „șepcile roșii” au revenit de la 0-2. Partida dintre Rapid și U Cluj a contat pentru etapa a 17-a a sezonului de Liga 1. Victoria celor de la U Cluj a […] The…

- Rapid - U Cluj 2-3. Ardelenii au intors de la 0-2 și au caștigat in etapa #17 din SuperLiga. Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul oaspeților, a primit nota 9 in caseta GSP.ro. In schimb, Cristiano Bergodi a primit 4. Cel mai bun jucator de pe teren a fost Ianis Stoica, care a facut 3-2 și a contribuit și la…