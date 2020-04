Stiri pe aceeasi tema

- Adi Popa, mijlocasul FCSB, a ramas fara oglinda la masina și a dat vina pe romanii intorsi in tara din Italia, Spania si Franta, spunand ca „ramași fara job (...) iși fac treaba”, anunța MEDIAFAX.Adrian Popa (31 de ani) a fost victima unui atac in plina zi in Bucuresti. Citește și: Victor…

- Bagat in șomaj tehnic, fotbalistul Adrian Popa a fost jefuit, miercuri, in București.Autoturismul mijlocașului in varsta de 31 de ani a fost lasat fara o oglinda retrovizoare. Suparat, Adrian Popa a avut o reacție dura pe Instagram.”Și in timp ce aștia stau in casa, baieții ce au ramas fara job prin…

- Adi Popa (31 de ani), mijlocașul lui FCSB, a avut parte astazi de o surpriza neplacuta: fotbalistul a descoperit cu stupoare ca a ramas fara oglinzile de la mașina/ Toata lumea este obligata sa stea in autoizolare, așa ca hoții au profitat de liniștea de pe strazi. Mijlocașul de la FCSB a pozat paguba…

- "Injectam peste 5.000 de miliarde de dolari in economia mondiala, ca parte a masurilor de politica fiscala, economice si a schemelor de garantare menite sa contracareze impactul social, economic si financiar al pandemiei", se arata in comunicatul G20, citat de Agerpres .De asemenea, liderii G20 au anuntat…

- Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” in lupta cu Covid-19."Tari mai dezvoltate si mai civilizate decat Romania au decis izolare…

- In plina pandemie de coronavirus, o familie de rromii din satul Borlesti, comuna Merisani, județul Argeș a facut petrecere mare. Oamenii au organizat, joi, o nunta. Aproximativ 300 de oameni au luat parte la eveniment, conform argesulonline.ro.Unii dintre aceștia ar fi trebuit sa se afle, teoretic,…

- "Buna. Ma numesc Raluca Ana-Maria Jensen și imi iau inapoi orice declarație cum ca Suedia ar fi o țara plina de deștepți și oameni carora le pasa. In timp ce vecinii noștri danezi și norvegieni aleg sa inchida școlile și gradinițele... ai mei suedezi se gandesc ca nu e momentul și copiii pot…

- "Federatia Romana de Fotbal si echipa nationala sunt alaturi de voi, romanii din diaspora care trec prin momente dificile in aceasta perioada, din cauza epidemiei. Stim ca departarea de cei dragi e grea, dar, pentru o vreme, doar asa ii putem proteja pe cei de acasa!", se arata pe site-ul FRF.…