- Medicii preleveaza, sambata dimineata, organele tanarului de 17 ani care va fi donator pentru fetita de 5 ani internata la Institutul Fundeni cu Boala Wilson. Operatia de prelevare are loc la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Inima va fi transplantata la Targu Mures, iar rinichii la…

- Consultatiile acordate de profesorul Horatiu Suciu in premiera la Piatra-Neamt, la Antares Clinic, marti, 5 aprilie, constituie un posibil punct de inflexiune in destinul multor bolnavi grav de inima din judetul Neamt. Privilegiul de a discuta cu cel mai bun specialist roman in domeniul transplantului…

- O tanara in varsta de 23 ani, refugiata din Ucraina, a nascut un baietel la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat, miercuri, conducerea Institutiei. Managerului spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca atat mama, cat si copilul sunt sanatosi si…

- Prima clasa de asistenți medicali cu studii superioare iși va incepe cursurile in toamna. ”Urmatoarea etapa e de a face demersurile ca SJUB sa devina Spital Clinic Universitar de Urgența” a anunțat Radu Moldovan. In cadrul ședinței de Consiliu Județean de ieri s-a discutat despre nivelul de trai din…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, luni, ca a transmis solicitari catre Ministerul Sanatatii si catre Ministerul Dezvoltarii pentru emiterea acordului necesar cu privire la terenul pe care se va construi viitoarea Facultate de Medicina din Suceava. "Am semnat si…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta SCJU Targu Mures a anuntat, luni, efectuarea celei de a treia prelevari de organe din acest an, premiera constand in faptul ca donatorul a fost o femeie de 84 de ani, internata in Sectia Clinica ATI, cel mai varstnic donator din Romania.Duminica, 20 martie 2022, mai…