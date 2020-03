Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a decis sa depuna o plangere penala impotriva societatii de salubrizare ROMPREST, pentru „refuzul nejustificat" de a ridica gunoiul de la centrele de carantina, timp de o saptamana, a afirmat sambata viceprimarul Capitalei, Aurelian...

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat ca in București mai sunt disponibile 210 locuri pentru persoane aflate in carantina, iar 380 de locuri sunt ocupate. Acesta spune ca Primaria are in permanența 200 de locuri „tampon”, pentru a nu fi depașita de situație.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a anunțat ca in București nu mai sunt locuri disponibile pentru carantina. Cele 200 de locuri ale primariei sunt ocupate, iar administrația a cerut Guvernului bani pentru achiziția de spații, dar nu a primit.

- Anunțul facut de viceprimarul Capitalei a reușit sa sperie pe toata lumea! Aurelian Badulescu a afirmat ca nu mai exista locuri de carantina in București. De astfel, a cerut Guvernului fonduri pentru inchirierea de noi spații!

