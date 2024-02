Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban a anuntat ca, in cazul in care membrii Guvernului Ciolacu, vor adopta ordonanta de urgenta privind modificarea Codului administrativ si de comasare a alegerilor europarlamentare cu cele locale pe 9 iunie, atunci va face plangere penala impotriva tuturor…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca Uniunea este pregatita pentru comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, dar atrage atenția ca aceasta poate duce la un haos administrativ și la blocaje la nivelul administrației locale. „Nu vad o problema. Ca om politic trebuie sa fiu pregatit…

- Marcel Ciolacu a declarat ca, pana la 1 iunie, trebuie facute demersurile pentru a putea fi comasate alegerile europarlamentare cu cele locale pe 9 iunie. Premierul a adaugat ca modificarea Codului administrativ va fi facuta prin ordonanta de urgenta, nu prin proiect, ca sa devina lege.

- "Au fost mai multe speculatii in presa, in ultima perioada, despre prezenta PNL la guvernare, despre posibila sau posibile plecari de la guvernare. As dori, in calitate de lider politic, sa transmit ca in PNL politica este una singura - aceea de responsabilitate, de seriozitate si de asumare a unor…

- Presedintele AUR, George Simion, a criticat miercuri negocierile din coalitie pentru comasarea alegerilor, mentionand ca va ataca la Curtea Constitutionala si se va opune "prin toate mijloacele" daca se va lua o decizie in acest sens.

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca joi in coalitie se va discuta despre comasarea alegerilor, precizand ca in acest moment sunt 9 state UE care au comasat localele cu europarlamentarele, astfel ca precedentele europene s-au creat. „Facand aceasta comasare, mai multi romani…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- Ministrul justitiei si vicepresedinta PNL, Alina Gorghiu, a declarat vineri, 2 februarie, ca vrea comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, dar a precizat ca decizia politica trebuie luata de comun acord cu PSD și nu mai tarziu de inceputul lunii viitoare, pentru ca alegerile pentru Parlamentul…