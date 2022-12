Bacteriile din cavitatea bucală ar putea fi cauza abceselor cerebrale letale Potrivit unui studiu, bacteriile cunoscute ca provoaca infecții bucale pot contribui la apariția abceselor cerebrale cu potențial letal. Concluziile studiului au fost publicate recent in Journal of Dentistry. In cadrul acestui studiu, cercetatorii au examinat dosarele a 87 de pacienți spitalizați cu diagnosticul de abces cerebral. Pentru a determina cauza acestor abcese, ei au folosit datele microbiologice obținute prin prelevari din aceste abcese. Rezultatul? 52 de pacienți pentru care nu a fost identificata nicio cauza a abcesului erau de trei ori mai susceptibili de a avea bacterii bucale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

