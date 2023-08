Stiri pe aceeasi tema

- O soferita aflata sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu masina in doua autoturisme parcate pe o strada din orasul Comanesti, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Premierul Bavariei (land in sudul Germaniei), Markus Soder, a cerut controale mai stricte la frontiere ca parte a combaterii migratiei ilegale catre Germania, transmite duminica DPA, preluata de Agerpres.

- Sapte persoane au fost retinute de politisti si apoi puse sub control judiciar in cadrul unui dosar penal privind infractiuni silvice cu un prejudiciu de aproape un milion de lei, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Politistii din Ilfov efectueaza o ancheta și cercetari, miercuri, in cazul decesului unui copil peste care ar fi cazut o poarta. „La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 20,24 Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de catre un cadru medical de la Microstatia de Ambulanta SABIF, din…

- O tanara in varsta de 24 ani pe numele careia era emis mandat european de arestare pentru comiterea a doua omoruri pe teritoriul Italiei, a fost prinsa de politisti in localitatea Petricani, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din cercetari a reiesit ca, la data de…

- Un tanar in varsta de 21 ani, din localitatea Horgesti, a fost prins de politistii rutieri conducand un autoturism pe drumul national DN2 (E85) cu viteza de 178 kilometri pe ora, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres."Politistii l-au sanctionat contraventional…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, marti, ca politistii din statiunea Sovata au fost sesizati, de catre reprezentantii unei unitati de invatamant din oras, ca un profesor a gasit o arma asupra unui elev din clasa a XII-a, in timpul orelor, conform Agerpres. Incidentul vine dupa…

- Mai multe percheziții au avut loc miercuri dimineața in țari din Europa, printre care și Romania, mai exact, in Arad, descinderile vizand destructurarea unei grupari... The post Fiul unui lider din mafia calabreza, ‘Ndragheta, cautat pentru trafic internațional de droguri, prins in Arad. Tanarul era…