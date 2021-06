BAC Fizică 2021. Astăzi are loc proba scrisă la Fizică la Bacalaureat

Ultima proba a examenului de Bacalaureat 2021, cea la alegere a profilului, are loc astazi, 30 iunie. Pentru elevii de la real, una dintre probele la alegere este cea la fizica. Aproximativ 114.000 de absolvenți de liceu sunt inscriși la sesiunea de Bacalaureat 2021. Examenele au inceput luni, 28 iunie, cu proba la limba și literatura romana. A urmat pe 29 iunie cea la matematica sau istorie, in funcție de profilul urmat de absolvenții de liceu. Acum, are loc examenul la proba la alegere. Model subiecte fizica BAC 2021 Programa la Fizica pentru Bac 2021 va evalua competențe generale și specifice…