- Simona Lapusan este absolventa a Facultatii de Automatica si Calculatoare din cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti si a unui master in managementul informatizat al proiectelor la Facultatea de Cibernetica, statistica si informatica economica din cadrul ASE Bucuresti, in timpul caruia a fondat…

- La solicitarea Prim-Ministrului si dupa consultarea cu reprezentanti ai parintilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele scolare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea si desfasurarea etapelor nationale ale…

- Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate intervalul 1-8 aprilie, ceea ce limiteaza dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri.…

- "Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea cursurilor de pregatire gratuita, atat pentru examenul de Bacalaureat, cat si pentru examenul de Admitere in invatamantul superior, sesiunea iulie 2018. Fie ca isi desfasoara cursurile liceale in Bucuresti sau in provincie, elevii claselor…

- Cea mai titrata scoala de invatamant superior din Romania, Universitatea Politehnica din Bucuresti va demara, sambata , 17 martie, un nou program educational, gratuit, pentru toti elevii aflati in ultimul an de studii din ciclul preuniversitar. Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) anunta inceperea…

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere si Facultatea de Matematica si Informatica, organizeaza, si in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Totul este gratuit.