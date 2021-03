Azi sunt Moșii de iarnă. Ce nu e bine să faci de Sâmbăta Morţilor Azi sunt Moșii de iarna – una dintre cele mai mari sarbatori ale creștinilor ortodocși, o sarbatoare care se ține cu sfințenie și de care se leaga pomenirea morților. Moșii de iarna se praznuiesc la inceputul lunii martie, mai exact pe 6 martie, atunci cand Biserica Ortodoxa face praznuirea celor adormiți. Moșii de iarna sunt celebrați in martie – deoarece Paștele 2021 este pe 2 mai, iar Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor morților, care se incheie in Saptamana Mare. Dupa Moșii de iarna, la cateva zile, urmeaza Moșii de primavara, pe data de 9 martie. Mosii de iarna marcheaza inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

